"Весной не пахнет": Балух написал письмо из штрафного изолятора

Владимир Балух (фото – Радио Свобода)

Украинский политзаключенный в России Владимир Балух, которого больше месяца удерживают в штрафном изоляторе Тверской области РФ, написал письмо. Об этом сообщила активистка Украинского культурного центра во временно оккупированном Крыму Алена Попова, опубликовав его в Facebook.

"Весной, конечно, и не пахнет, ни в плоскости моих "взаимоотношений" с правосудием РФ, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО, с мрачно-суровым пейзажем неба за решеткой и ознобом, который не проходит 24/7", - написал Балух.

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Фото: facebook.com/alena.popova

По словам политзаключенного, у него пытаются забрать украинское гражданство, не пустили консула Украины, утверждая, что он якобы является гражданином РФ, потому что прописан в Крыму.



30 апреля 2015 года в доме Балуха был проведен обыск оккупационными властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг. 10 июня 2016 года он был осужден за "оскорбление представителя власти" до 320 часов обязательных работ в связи с тем, что он якобы оскорбил сотрудника полиции, который принимал участие в проведении у него обыска.

Позже у него были якобы обнаружены 89 "военных" патронов калибра 5,45 × 39, изготовленных промышленным образом, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы. В тот же день против Балуха возбудили уголовное дело за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". 4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии общего режима.