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Ветеран АТО: Мне предложили взять на себя убийство Шеремета

Ветеран АТО: Мне предложили взять на себя убийство Шеремета - Фото
Владислав Грищенко в зале суда (Фото - Соня Лукашова/УП)
09.12.2019, 19:41

В обмен якобы пообещали выпустить из-под ареста жену бойца, которая также является подозреваемой

Ветеран АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил, что ему предлагали признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в обмен на отмену ареста для его жены, которая также проходит по ивано-франковскому делу. Об этом Грищенко сказал в Печерском райсуде Киева, сообщает Украинская правда.

"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко четыре фотографии: на одной был Шеремет, которого взорвали; на второй был Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли", - сказал Грищенко.

"И знаете, что мне сказали? Мне сказали: бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит (из-под ареста, - УП)", - добавил подозреваемый.

Он попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где он беседовал со следователем.

Грищенко заявил, что кроме следователя к нему приходили другие правоохранители "в звании полковник и майор", которые тоже предлагали ему взять на себя вину в резонансных делах.

Жена Грищенко Инна, которая также является подозреваемой по этому делу, заявила в суде, что ее держат под стражей для давления на мужа.

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

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АТО убийство Павел Шеремет владислав грищенко
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