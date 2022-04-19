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Видео из Мариуполя: оккупанты бьют по жилому сектору, к которому дали доступ гражданским

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 09:52
Видео из Мариуполя: оккупанты бьют по жилому сектору, к которому дали доступ гражданским - Фото
Скриншот из видео

В Мариуполе российские оккупанты наносят удары сверхмощными бомбами по Азовстали и хаотично бьют по жилому сектору, к которому сами же открыли доступ для гражданских. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко и разместил свежее видео из Мариуполя.

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"Как можно увидеть, оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по Азовстали, но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды", – написал советник мэра.

Он подчеркнул, что при этом вчера оккупанты открыли доступ гражданским в эту зону, чтобы люди могли собрать вещи из своих домов.

Андрющенко также сообщил, что российские оккупанты используют гражданских в качестве "приманки" для украинских снайперов, заставляя их надевать белые ленты, которыми они обозначают свои войска.

  • Вчера Мариупольский горсовет сообщал, что российские оккупанты наносят удары сверхтяжелыми авиабомбами по заводу Азовсталь. В подземных укрытиях металлургического комбината находится не менее 1000 гражданских – в основном женщины с детьми и пожилые люди.

Читайте также: На Азовстали сотни гражданских. Они скрываются от российских бомб: видео

Оксана Житнюк
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война мариуполь петр андрющенко
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