Виллы, земли, счета: суд арестовал имущество сына Азарова

Николай Азаров (фото - LIGA.net)

Киевский апелляционный суд арестовал недвижимость и счета экс-нардепа Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Николая Азарова. Решение об этом размещено в Едином госреестре судебных решений.

Суд удовлетворил апелляцию Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по делу о взятке в 140 млн грн, которую, по версии следствия, Николай Азаров и его сын получили за назначение экс-главы АП Андрея Клюева на должность первого вице-премьера.

Суд наложил арест на 10 счетов, открытых в Швейцарии, Люксембурге и Италии девятью компаниями, конечным собственником которых, как было установлено в досудебном расследовании, является Алексей Азаров.

Помимо этого арестованы две виллы и земельные участки в Италии, недвижимость в Украине: два коттеджа, три земельных участка, три жилых дома, два домовладения и гараж.