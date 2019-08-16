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Виллы, земли, счета: суд арестовал имущество сына Азарова

Виллы, земли, счета: суд арестовал имущество сына Азарова - Фото
Николай Азаров (фото - LIGA.net)
16.08.2019, 18:05

Имущество арестовано в рамках дела о получении 140 млн грн взятки, якобы за назначение на пост первого вице-премьера

Киевский апелляционный суд арестовал недвижимость и счета экс-нардепа Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Николая Азарова. Решение об этом размещено в Едином госреестре судебных решений.

Суд удовлетворил апелляцию Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по делу о взятке в 140 млн грн, которую, по версии следствия, Николай Азаров и его сын получили за назначение экс-главы АП Андрея Клюева на должность первого вице-премьера.

Суд наложил арест на 10 счетов, открытых в Швейцарии, Люксембурге и Италии девятью компаниями, конечным собственником которых, как было установлено в досудебном расследовании, является Алексей Азаров

Помимо этого арестованы две виллы и земельные участки в Италии, недвижимость в Украине: два коттеджа, три земельных участка, три жилых дома, два домовладения и гараж.

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николай азаров алексей азаров
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