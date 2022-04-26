Вице-президент Газпромбанка о смертях газовых топ-менеджеров в РФ: Не верю в самоубийства

Сбежавший в Украину вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев считает, что газовых топ-менеджеров Владислава Аваева (первый вице-президент Газпромбанка) и Сергея Протасеню (газовая компания Новатэк), скорее всего, убили. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

Комментируя четыре смерти топ-менеджеров в России и за рубежом, которые произошли с начала года и представлены как самоубийства, Волобуев сказал: "Все эти истории – странные. Я не верю в самоубийства. Это на голову не налазит".

18 апреля тела Аваева, его жены и дочери были обнаружены в его московских апартаментах, росСМИ заявили, что первый вице-президент Газпромбанка застрелил семью и покончил с собой.

"Поверить в то, что Аваев застрелил 13-летнюю дочь, жену и покончил с собой – сложно. На мой взгляд, это инсценировка самоубийства. Я думаю, его убили", – сказал Волобуев.

Он добавил, что с Протасеней "очень похожая ситуация", только он "якобы всех зарезал и повесился в Ллорет-де-Маре, это небольшой испанский городишко, очень населенный выходцами из России".

С начала года "загадочные самоубийства", кроме Аваева и Протасени в апреле, совершили: 29 января – глава транспортной службы Газпром-инвест Леонид Шульман, 25 февраля – замгендиректора единого расчетного центра Газпрома Александр Тюляков, 3 марта – российский олигарх Михаил Уотфорд, сделавший состояние на нефти и газе.

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Валерия Кондратова

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