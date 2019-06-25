ВладаЦеМи. LIGA.net оголошує конкурс для студентів

В конкурсе могут участвовать студенты-журналисты

Редакція LIGA.net у рамках співпраці з "Медійна програма в Україні" від USAID-Internews оголошує конкурс колонок-статей серед студентів-журналістів. Загальна тематична рамка - молодь та вибори. Нас цікавлять ваші ідеї і твори на тему:

Чому молодь погано ходить на вибори і як це виправити;

Чому право голосу - не тільки право, а й обов’язок;

Як молодь може брати участь у політичному житті;

Методи впливу молоді на політиків;

Як обирає молодь, які критерії кандидатів важливі для молоді

П’ять найкращих робіт будуть опубліковані на порталі LIGA.net у липні. Автори отримають гонорар.

Автор найкращого тексту (на вибір редакційної ради LIGA.net) матиме можливість взяти інтерв’ю у топового політика (за підтримки досвідченого редактора LIGA.net).

До участі в конкурсі приймаються роботи обсягом до 4000 знаків (з пробілами). Текст має бути поданий на конкурс LIGA.net не пізніше 14 липня 2019 року. Надсилати роботи просимо на електронну адресу kondratova.valeria@gmail.com

Конкурс проводиться за підтримки проекту USAID-Internews "Медійна програма в Україні"

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