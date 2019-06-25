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25.06.2019, 11:48

#ВладаЦеМи. LIGA.net оголошує конкурс для студентів

#ВладаЦеМи. LIGA.net оголошує конкурс для студентів - Фото
В конкурсе могут участвовать студенты-журналисты

Маєш, що сказати на тему "Молодь і вибори"? Напиши, отримай гонорар і досвід роботи з найкращими журналістами

Редакція LIGA.net у рамках співпраці з "Медійна програма в Україні" від USAID-Internews оголошує конкурс колонок-статей серед студентів-журналістів. Загальна тематична рамка - молодь та вибори. Нас цікавлять ваші ідеї і твори на тему:

  • Чому молодь погано ходить на вибори і як це виправити;
  • Чому право голосу - не тільки право, а й обов’язок;
  • Як молодь може брати участь у політичному житті;
  • Методи впливу молоді на політиків;
  • Як обирає молодь, які критерії кандидатів важливі для молоді

П’ять найкращих робіт будуть опубліковані на порталі LIGA.net у липні. Автори отримають гонорар.

Автор найкращого тексту (на вибір редакційної ради LIGA.net) матиме можливість взяти інтерв’ю у топового політика (за підтримки досвідченого редактора LIGA.net).

До участі в конкурсі приймаються роботи обсягом до 4000 знаків (з пробілами). Текст має бути поданий на конкурс LIGA.net не пізніше 14 липня 2019 року. Надсилати роботи просимо на електронну адресу kondratova.valeria@gmail.com

Конкурс проводиться за підтримки проекту USAID-Internews "Медійна програма в Україні"

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Теги: конкурс, досрочные выборы, выборы-2019, молодежь, выбор молодых
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