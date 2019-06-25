ВладаЦеМи. LIGA.net оголошує конкурс для студентів

Редакція LIGA.net у рамках співпраці з "Медійна програма в Україні" від USAID-Internews оголошує конкурс колонок-статей серед студентів-журналістів. Загальна тематична рамка - молодь та вибори. Нас цікавлять ваші ідеї і твори на тему:
П’ять найкращих робіт будуть опубліковані на порталі LIGA.net у липні. Автори отримають гонорар.
Автор найкращого тексту (на вибір редакційної ради LIGA.net) матиме можливість взяти інтерв’ю у топового політика (за підтримки досвідченого редактора LIGA.net).
До участі в конкурсі приймаються роботи обсягом до 4000 знаків (з пробілами). Текст має бути поданий на конкурс LIGA.net не пізніше 14 липня 2019 року. Надсилати роботи просимо на електронну адресу kondratova.valeria@gmail.com
Конкурс проводиться за підтримки проекту USAID-Internews "Медійна програма в Україні"
Читайте также: #ВластьЭтоМы. Почему Украиной до сих пор управляет поколение СССР