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Власть готовилась к войне с ноября, но не могла сказать обществу – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 23:18
Власть готовилась к войне с ноября, но не могла сказать обществу – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украинская власть готовилась к войне с Россией, но не могла об этом сказать обществу сразу, ведь началась бы паника, которую хотела посеять Россия. Об этом сказал в эфире Радио Свобода LIVE секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Он отметил, что украинская власть начала готовиться к вторжению России с ноября 2021 года.

"Мы не могли нашему обществу сказать сразу, что завтра будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик РФ, чтобы у нас тут начался хаос и не очень приятные вещи в экономике", – сказал он.

По словам Данилова, власть четко понимала, что война произойдет и готовилась до последнего.

Марк Сировой
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