Городские власти Киева просят горожан при возможности проверить метки на крышах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Жителей многоэтажных домов, имеющих доступ к выходу на крышу, попросили срочно проверить крыши на наличие меток.

"Если будут обнаружены какие-то отметки – просим засыпать их землей или чем-то накрыть", – сообщали в КГГА.

Ранее сегодня сообщалось, что киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах, сообщается в Telegram-канале Нацполиции.

"Можно сфотографировать точки, и они попадут в единую базу Google Maps", – говорится в сообщении.

Адрес бота – @ukraine_avanger_bot.

Наталия Медведева

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