Внеочередное заседание. Что сегодня рассмотрит Верховная Рада - повестка дня

В повестке дня - повышение минимальной зарплаты, гарантии для Укргидроэнерго и конкурс на эскиз большого государственного герба

Сегодня, 25 августа, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. В повестке дня - два законопроекта о бюджете и эскиз большого герба Украины. Повестка опубликована на сайте Рады.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В первом чтении Рада рассмотрит законопроект №3963, которым минимальная зарплата поднимается с 1 сентября до 5000 грн.

Повторное первое чтение пройдет законопроект №3659, в нем идет речь о расширении предоставления в 2020 году госгарантий для обеспечения выплаты долговых обязательств ПАТ Укргидроэнерго и частичной выплаты долгов банкам-кредиторам, которые были предоставлены малому и среднему бизнесу. Это относится в том числе к предприятиям, которые пострадали из-за карантина.

Кроме законопроектов, Рада рассмотрит проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины, а также вопросы ратификации ряда соглашений с ЕС.

В июле Кабинет министров утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа. Решение принято сегодня на заседании правительства. Согласно утвержденному Кабмином графику минимальная зарплата вырастет с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года - до 6000 грн, с 1 июля 2021 года 6500 грн.

7 августа сообщалось , что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменении в государственный бюджет Украины, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.