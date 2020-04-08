Внеочередное заседание Рады может состояться в понедельник, 13 апреля - Разумков

Внеочередное заседание Верховной Рады планируется провести в понедельник, 13 апреля. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
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По его словам, окончательный вариант проекта изменений в бюджет был готов только к сегодняшнему вечеру. Поскольку депутатам нужно время, чтобы ознакомиться с ним, было решено перенести заседание парламента с пятницы на понедельник.
Какие другие законопроекты могут быть рассмотрены в понедельник, Разумков не сообщил, сказав, что их спсок будет зависеть от инициаторов внеочередного заседания.