Внеочередное заседание Рады может состояться в понедельник, 13 апреля - Разумков

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Внеочередное заседание Верховной Рады планируется провести в понедельник, 13 апреля. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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По его словам, окончательный вариант проекта изменений в бюджет был готов только к сегодняшнему вечеру. Поскольку депутатам нужно время, чтобы ознакомиться с ним, было решено перенести заседание парламента с пятницы на понедельник.

Какие другие законопроекты могут быть рассмотрены в понедельник, Разумков не сообщил, сказав, что их спсок будет зависеть от инициаторов внеочередного заседания.

30 марта на внеочередном заседании Рада провалила голосование за изменения в бюджете, предложенные в связи с борьбой с коронавирусом.

В тот же день Рада приняла в первом чтении "антиколомойский" закон о невозврате национализированных банков прежним владельцам.

7 апреля стало известно, что нардепы подали более 16 000 поправок к "антиколомойскому" закону.