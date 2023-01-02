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Во Львове из-за сообщений о заминировании эвакуируют горсовет

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 13:52
Во Львове из-за сообщений о заминировании эвакуируют горсовет - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Во Львове эвакуируют людей из здания горсовета – поступило сообщение о заминировании. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

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"Поступило сообщение о заминировании здания львовской Ратуши. Сейчас проводим эвакуацию" – написал Садовый.

  • 29 декабря в результате десятого масштабного обстрела россиянами Украины возникло повреждение энергетической инфраструктуры. В результате 90% Львова осталось без света, сообщил мэр города.
  • 30 декабря в горсовете сообщили, что во Львове теплоноситель и вода подаются всем помещениям, транспорт курсирует в полном объеме, электроснабжение осуществляется согласно графикам плановых отключений.
Вадим Ребрина
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Львов андрей садовый минирование ратуша
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