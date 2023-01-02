Во Львове из-за сообщений о заминировании эвакуируют горсовет

Во Львове эвакуируют людей из здания горсовета – поступило сообщение о заминировании. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

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"Поступило сообщение о заминировании здания львовской Ратуши. Сейчас проводим эвакуацию" – написал Садовый.

29 декабря в результате десятого масштабного обстрела россиянами Украины возникло повреждение энергетической инфраструктуры. В результате 90% Львова осталось без света, сообщил мэр города.

30 декабря в горсовете сообщили, что во Львове теплоноситель и вода подаются всем помещениям, транспорт курсирует в полном объеме, электроснабжение осуществляется согласно графикам плановых отключений.

Вадим Ребрина

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