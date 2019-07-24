Во Львове нардеп БПП оспаривает победу кандидата от Голоса

Оксана Юринец (фото - скриншот видео)

Самовыдвиженец Оксана Юринец, действующий депутат Рады от БПП, требует в суде пересчитать голоса на нескольких участках в мажоритарном округе №117 во Львове. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Иск направлен в Окружной административный суд. Основание для иска – нарушение процедуры во время установления результатов голосования", - заявила Юринец.

Она утверждает, что "члены участковых комиссий привозили протоколы заседаний в окружкомы не в определенных законом пакетах, а в обыкновенных конвертах". Юринец считает, что при этом - во время перевозки - могли произойти махинации.

Ее подозрения вызывает и то, что на некоторых участках количество испорченных протоколов превысило 5%. Юринец не сообщает, на скольких участках, по ее мнению, произошли нарушения.

По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов, в этом округе победил кандидат от Голоса Ярослав Рущишин (19 937 голосов), Юринец заняла второе место (отставание на 1065 голосов). Возможный пересчет голосов может повлиять на окончательные результаты голосования.

По последним данным, в Раду проходят пять партий. После подсчета 99,48% голосов Слуга народа получает 43,18%, ОПЗЖ - 13,01%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8,11%, Голос - 5,83%.

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