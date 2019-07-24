Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Во Львове нардеп БПП оспаривает победу кандидата от Голоса

Во Львове нардеп БПП оспаривает победу кандидата от Голоса - Фото
Оксана Юринец (фото - скриншот видео)
24.07.2019, 13:46

Во время перевозки протоколов якобы могли произойти махинации, заявила Оксана Юринец

Самовыдвиженец Оксана Юринец, действующий депутат Рады от БПП, требует в суде пересчитать голоса на нескольких участках в мажоритарном округе №117 во Львове. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Иск направлен в Окружной административный суд. Основание для иска – нарушение процедуры во время установления результатов голосования", - заявила Юринец.

Она утверждает, что "члены участковых комиссий привозили протоколы заседаний в окружкомы не в определенных законом пакетах, а в обыкновенных конвертах". Юринец считает, что при этом - во время перевозки - могли произойти махинации.

Ее подозрения вызывает и то, что на некоторых участках количество испорченных протоколов превысило 5%. Юринец не сообщает, на скольких участках, по ее мнению, произошли нарушения.

По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов, в этом округе победил кандидат от Голоса Ярослав Рущишин (19 937 голосов), Юринец заняла второе место (отставание на 1065 голосов). Возможный пересчет голосов может повлиять на окончательные результаты голосования.

По последним данным, в Раду проходят пять партий. После подсчета 99,48% голосов Слуга народа получает 43,18%, ОПЗЖ - 13,01%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8,11%, Голос - 5,83%.

Читайте также: Кто проходит в Раду по мажоритарке: полный список

Напишите нам
верховная рада выборы Оксана Юринец Ярослав Рущишин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 