Военному пришлось ехать в тамбуре поезда из-за "плохого запаха". УЗ сделала выводы

На прошлой неделе пассажиры пожаловались на плохой запах от военного, ехавшего из Днепра в Киев, после чего он был вынужден всю дорогу находиться в тамбуре вагона. Об этом сообщила его дочь в Instagram.

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"Когда папа ехал на поезде Днепр-Киев, его попросили ехать в тамбуре, потому что от него плохо пахло, к сожалению, не духами, их на Донбассе нет", – написала дочь военного.

В субботу, 12 ноября, об этом инциденте со ссылкой на дочь военного сообщил благотворительный фонд "Страна непокоренных".

Там говорилось о том, что военного в тамбур отправил то ли проводник, то ли проводница.

В понедельник, 14 ноября, на происшествие отреагировал руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

Он рассказал, что сотрудники компании просмотрели пять часов видео с камер в поезде и убедились, что стюарды здесь ни при чем.

"Словесная перепалка случилась между пассажирами еще даже до того, как стюард подошла проверять билеты. Напротив, когда стюарды заметили расстроенного военного уже в тамбуре – несколько раз останавливались, пробовали успокоить, предлагали места в вагоне 1-го класса. О том, что именно огорчило воина, он не сообщал. Настаивать и допрашиваться считали некорректным", – заявил Перцовский в Facebook.

Он добавил, что компания сделает вывод из этой ситуации, и проводникам начнут проводить тренинги по психологической помощи.

"Как научить учтивости всех пассажиров, честно скажу, мы не знаем. Но давайте покажем, что нормальных – тех, которые благодарны ВСУ и отдельным бойцам за их ежедневный подвиг, – намного больше", – рассказал Перцовский.

Он посоветовал "разнеженным пассажирам с ноутбуками", которым мешает запахом военный напротив, "закрыть свою пасть, закрыть ноутбук, тихо выйти на ближайшей остановке и идти дальше пешком".

"Так как едет он мирно в поезде именно благодаря таким военным", – написал Перцовский.

Андрій Водяний

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