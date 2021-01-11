Военные и дипломаты США поддержали генерала Назарова: Нельзя так поступать с командирами

Военные и дипломаты США выступили в поддержку генерал-майора ВСУ в отставке Виктора Назарова, которого приговорили к семи годам лишения свободы за гибель украинских военных сбитого боевиками Ил-76 под Луганским аэропортом в 2014 году. Заявление опубликовано на сайте Атлантического совета (Atlantic Council).

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Среди 16-ти человек, подписавших заявление: генералы в отставке, бывшие верховные главнокомандующие НАТО в Европе Филип Бридлав и Уэсли Кларк; бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес; бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор; бывший заместитель генерального секретаря НАТО, бывший посол США в России Александр Вершбоу.

"Ни Соединенные Штаты, ни другие западные страны, которые предоставляют Украине военную поддержку, никогда бы не позволили обращаться со своими командирами так, как поступили с генералом Назаровым", – говорится в заявлении.

Подписавшие заявление призвали Офис президента Владимира Зеленского, Верховную Раду, Верховный суд, а также Совет национальной безопасности и обороны детально изучить дело генерала Назарова и гарантировать, что гражданские суды не будут судить военных за боевые приказы.

По мнению подписантов, украинскую национальную безопасность подрывает то, что дело Назарова и другие дела против боевых командиров за их приказы рассматривают гражданские суды – ни прокуроры обычных судов, ни сами судьи не имеют нужной специализации и знаний, чтобы принимать решения о действиях военных командиров.

"Украине не следует наказывать военачальников за принятие жестких решений в условиях высокой неопределенности и сложных обстоятельств", – говорится в обращении.

По словам подписавших заявление, подобные случаи подрывают боевой дух военных и могут повлиять на то, как другие страны оценивают ВСУ, когда принимают решения о военной поддержке Украины, а также "радуют Россию".

Украинскую власть призвали:

- обеспечить тщательное рассмотрение этого вопроса на самом высоком уровне, максимально принимая во внимание глубокую озабоченность многих высокопоставленных и опытных боевых командиров ВСУ и, учитывая заявку Украины на членство в НАТО – в свете западной практики;

- обеспечить, чтобы суд над военнослужащими по вопросам, связанным с решениями, принятыми в бою или иным образом во время войны, проводился в военном суде, военным судьей и присяжными из опытных военных офицеров.

СПРАВКА. 4 июня 2014 года террористы

Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО.

В марте 2017 года

11 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд отклонил апелляцию, оставив решение Павлоградского райсуда области без изменений.

23 декабря, рассмотрев жалобу Назарова, кассационный уголовный суд в составе Верховного суда приостановил выполнение приговора и потребовал материалы дела. 4 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО.В марте 2017 года суд признал бездеятельность и служебную халатность в действиях Назарова , которая привела к гибели 49 украинских военных и приговорили к семи годам лишения свободы. Он заявил, что вину не признает, и подал апелляцию. Апелляция была отклонена.11 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд отклонил апелляцию, оставив решение Павлоградского райсуда области без изменений.23 декабря, рассмотрев жалобу Назарова, кассационный уголовный суд в составе Верховного суда приостановил выполнение приговора и потребовал материалы дела.

Наталия Медведева

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