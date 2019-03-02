Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.03.2019, 13:14

Военным на передовой повысили денежные выплаты

Военным на передовой повысили денежные выплаты - Фото
Донбасс (фото - Facebook/фонд Повернись живим)

Украинским военнослужащим, которые находятся на фронте с апреля увеличат доплаты на 2 тысячи гривень

Реклама
Реклама

С 1 апреля военнослужащие ВСУ, находящиеся на фронте в Донбассе, а также моряки, которые служат в акватории Азовского моря, будут получать повышенные денежные выплаты. Сегодня, 2 марта, соответствующий приказ подписал министр обороны Степан Полторак.

"Выплаты будут происходить с 1 апреля 2019 года. Военнослужащие, находящиеся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату +2000 гривень, и общая сумма будет составлять 12000; на второй линии соприкосновения - 1 000 тысячу гривень и общая сумма будет равна 5 500", - сообщил министр обороны в своем Facebook.

Реклама

Кроме этого, денежное обеспечение повысили и военнослужащим Военно-морского флота ВСУ, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря.

"Они будут получать доплату 5500 гривень, а при выходе на боевые дежурства - 12000 гривень", - сообщил Полторак.

О решении повысить выплаты военнослужащим президент Петр Порошенко сообщил во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции объединенных сил.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, война, Донбасс, выплаты, военные, степан полторак, зарплата военных, повышение зарплаты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 