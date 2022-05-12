Восстановлению не подлежат. В Ирпене придется снести 37 многоэтажных домов

В Ирпене придется снести 37 многоквартирных домов, не подлежащих восстановлению после российских обстрелов. Об этом сказал городской голова Александр Маркушин на заседании горисполкома в четверг.

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"Если дом не подлежит проживанию, мы будем принимать решение о его демонтаже. На сегодняшний день есть 17 многоэтажных домов на демонтаж. Мы просчитывали – до 1500 квартир", – сказал Маркушин.

По его словам, таких домов будет больше.

"Это не конечная цифра. Предварительно таких домов будет около 37. Об этом уже говорят эксперты. Потому что есть здания, где визуально будто сгорела только крыша и верхние этажи, а на самом деле очень повреждены несущие стены", – сказал Маркушин.

Также полностью или частично уничтожено до 2000 частных домов.

Людям, которым негде жить, пока предлагают жить в местных лагерях отдыха. Кроме того, Укрзалізниця пообещала выделить для проживания пассажирский поезд на 150-200 человек.

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Андрей Водяный

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