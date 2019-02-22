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22.02.2019, 13:45

Война и пенсии: украинцы рассказали, что их беспокоит

Война и пенсии: украинцы рассказали, что их беспокоит - Фото
Фото: Pixabay

Наиболее актуальными проблемами для большинства украинцев остаются война в Донбассе и низкие зарплаты и пенсии

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Наиболее актуальными проблемами для большинства украинцев остаются война на Востоке Украины (62%) и социально-экономические проблемы: низкий уровень зарплат или пенсий (56,8%). Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической компанией Социс.

53,3% опрошенных признались, что больше всего их беспокоят высокие коммунальные тарифы. Рост цен является самой большой проблемой для 32,9%.

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Значительная часть населения отнесла к самым актуальным проблемам коррупцию в центральной власти (20%), безработицу (19,3%) и недоступность качественного медицинского обслуживания (13,7%).


График: Социс

Наименее значимыми проблемами украинцы считают отсутствие свободы слова и демократии (1%), а также недоступность качественного образования (1%)

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Теги: рейтинг, соцопрос, Социс
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