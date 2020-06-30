Война на Донбассе. Штаб ООС назвал потери оккупантов за прошлую неделю

Потери российско-оккупационных войск за прошлую неделю составили 19 человек, сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.
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По подтвержденным данным, на прошлой неделе боевики потеряли десять человек убитыми и девять человек ранеными и травмированными.
В штабе ООС подчеркнули, что ответный огонь по противнику открывается в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или обстрелов со стороны вооруженных формировании России.