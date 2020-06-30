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Война на Донбассе. Штаб ООС назвал потери оккупантов за прошлую неделю

Война на Донбассе. Штаб ООС назвал потери оккупантов за прошлую неделю - Фото
Война на Донбассе, уничтоженные позиции российских боевиков (скриншот видео Бойова група К-2 54 ОМБр, YouTube)
30.06.2020, 16:02

На прошлой неделе ответным огнем сил ООС были уничтожены десять и ранены девять боевиков

Потери российско-оккупационных войск за прошлую неделю составили 19 человек, сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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По подтвержденным данным, на прошлой неделе боевики потеряли десять человек убитыми и девять человек ранеными и травмированными.

В штабе ООС подчеркнули, что ответный огонь по противнику открывается в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или обстрелов со стороны вооруженных формировании России.

  • В марте по данным разведки потери боевиков составили 51 человек убитыми и 113 ранеными и травмированными.
  • В мае были уничтожены 49 оккупантов, 94 - ранены и травмированы.
Денис Юдин
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