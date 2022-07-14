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Война в Украине значительно омрачила глобальные экономические перспективы – МВФ

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 02:50
Война в Украине значительно омрачила глобальные экономические перспективы – МВФ - Фото
Кристалина Георгиева (Фото: EPA)

Война в Украине значительно омрачила глобальные экономические перспективы. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева накануне встречи министров G20 и управляющих центральных банков на Бали, передает Guardian.

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Георгиева дала понять, что МВФ понизит свои ожидания в отношении роста мировой экономики в этом месяце, заявив, что перспективы остаются крайне неопределенными.

По ее словам, причины сложившейся ситуации – война в Украине; более высокая, чем ожидалось, инфляция; продолжающаяся пандемия Covid.

"Это будет тяжелый 2022 год и, возможно, еще более тяжелый 2023 год – с повышенным риском рецессии", – заявила глава МВФ.

Георгиева подчеркнула, что война в Украине привела к человеческой трагедии, а также влият на экономику.

"Человеческая трагедия войны в Украине обострилась. Это также оказывает свое экономическое воздействие, особенно в результате скачков цен на сырьевые товары, которые замедляют рост и усугубляют кризис стоимости жизни, который затрагивает сотни миллионов людей, особенно бедных, которые не могут позволить себе прокормить свои семьи. И становится только хуже", – сказала глава МВФ.

Георгиева призвала к решительным действиям и тесному международному сотрудничеству во главе с G20.

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Наталия Медведева
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МВФ рецессия Кристалина Георгиева
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