Войну против Украины готовили 120 офицеров из пятой службы ФСБ, 40 из ГРУ — Христо Грозев

Российские спецслужбы теряют доверие диктатора Владимира Путина: против Украины работали около 120 офицеров из пятой службы ФСБ и до 40 из ГРУ (Главного управления Генштаба РФ. – Ред.), но их прогнозы оказался иллюзией. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он несколько лет расследует деятельность и преступления спецслужб России.

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По его словам, масштаб вербовки у ФСБ был "индустриальный": рекрутингом и кураторством агентов занимались больше 120 офицеров. Если каждый из них "вел" 5-10 агентов, то "можно предположить, что на учете у пятой службы стояли более 1000 украинских агентов влияния".

На основе этих отношений пятая служба ФСБ и писала для Путина стратегию о захвате власти изнутри, о необходимости и достаточности военного вторжения в формате блицкрига: "Они же и отчитывались о политической нестабильности власти и повышении протестных настроений в Украине, и о готовности значительной части общества принять или, по крайней мере, примириться с новой властью, приведенной из Москвы".

ГРУ развивало параллельную сеть агентов, говорит Грозев.

"В ГРУ было до 40 человек, кто работал эксклюзивно по украинскому направлению, – считает Грозев. – Но там нет такого четкого разделения работы, как в ФСБ, и их перебрасывают с одного проекта на другой по мере актуальных задач. Например, отдел 29155 – примерно 50 человек, ранее занимались в основном диверсиями и убийствами в Европе – сейчас занимаются только Украиной. Скорее всего, так и с другими отделами".

Грозев уточняет, что под ГРУ были до 100-300 агентов.

"В начале войны подавляющая часть этих агентов влияния не пошла на прямое сотрудничество со своими кураторами", – утверждает он.

Грозев рассказывает о случае, когда ГРУ похитило и казнило в РФ на военном полигоне в подмосковном Сенеже своего агента-ренегата из СБУ – причем публично, чтобы слухи о казни распространялись и послужили предупреждением для других. Имени этого агента Грозев не назвал.

"По отношению к Службе внешней разведки информацией не владею в деталях, но их роль в неадекватном прогнозировании реакции на агрессию всемирного сообщества точно была решающей... Есть индикация, что доверие к Нарышкину потеряно", – уверен расследователь.

Процесс потери доверия Путина к пятой службе ФСБ необратим, и их роль теперь очень ограничена, говорит Грозев. ГРУ не имело такого провала в информации, потому "их роль повышена в последние месяцы". "Наблюдается ситуация, зеркальная войне 2014 года, когда ФСБ выиграло у ГРУ доверие Путина после начала вторжения на Донбасс".

Читайте полный текст: Разбор | "ФСБ и ГРУ конкурировали в Украине". Как провал спецслужб стоил России 40 000 жизней

Валерия Кондратова

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