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Войска РФ бомбили и обстреливали жилые районы Харькова: крайне опасно на Северной Салтовке

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 08:55
Войска РФ бомбили и обстреливали жилые районы Харькова: крайне опасно на Северной Салтовке - Фото
Осбтрел домов на Салтовке, Харьков (фото - ГСЧС)

Российские войска снова бомбили и обстреливали жилые районы Харькова и населенных пунктов области, очень опасно находиться на Северной Салтовке. Об этом сообщает областное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что за сутки с 5 по 6 марта оккупанты с новой силой бомбили и обстреливали жилые кварталы и разные объекты Харькова и села области. Произошло множество разрушений и пожаров.

В очередной раз самые большие бомбардировки пришлись на крупнейший жилой массив Харькова – Салтовку. Под огонь попали улицы Дружбы народов, Джерельна, Бучмы, Сердюка, Метростроителей, Гвардейцев Широнинцев, Натальи Ужвий и другие. Обстрелы не прекращаются.

Сейчас находиться в районе Северной Салтовки крайне опасно, предупреждают спасатели. Жители этого массива покидают свои дома из-за постоянных обстрелов.

В целом за сутки сотрудники ГСЧС совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров и разбора завалов. Работали 200 спасателей, 47 единиц техники, пиротехники обезвреживали боеприпасы, которые не взорвались.

В Офисе президента сообщили LIGA.net, что ночью также были взрывы в районах Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 Августа и в центре Харькова.

Войска РФ бомбили и обстреливали жилые районы Харькова: крайне опасно на Северной Салтовке

Войска РФ бомбили и обстреливали жилые районы Харькова: крайне опасно на Северной Салтовке

Марк Сировой
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