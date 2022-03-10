Войска России могут взорвать склады с аммиаком в Харьковской области и обвинить ВСУ – СБУ

Российские войска могут взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Отмечается, что РФ делает множество фейков, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в этом Украину.

"Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ", – заявили в спецслужбе.

По данным СБУ, оккупанты также прорабатывают и другие варианты провокаций.

Марк Сировой

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