Войска России могут взорвать склады с аммиаком в Харьковской области и обвинить ВСУ – СБУ
10.03.2022, 18:39
Российские войска могут взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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Отмечается, что РФ делает множество фейков, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в этом Украину.
"Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ", – заявили в спецслужбе.
По данным СБУ, оккупанты также прорабатывают и другие варианты провокаций.
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