Войска России обстреляли жилой район Харькова: погибли семь человек, 34 ранены
03.04.2022, 23:40
Последствия обстрела Харькова (фото - Харьковская областная прокуратура)
Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова, сообщает Харьковская областная прокуратура.
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Отмечается, что обстрел произошел 3 апреля около 18:00. Повреждены около 10 домов в Слободском районе и трамвайное депо.
По предварительным данным, погибли семь человек. Еще 34 получили ранения, трое из них – дети.
Прокуратура открыла уголовное дело о нарушении правил ведения войны.
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