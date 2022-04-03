Войска России обстреляли жилой район Харькова: погибли семь человек, 34 ранены

Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова, сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Отмечается, что обстрел произошел 3 апреля около 18:00. Повреждены около 10 домов в Слободском районе и трамвайное депо.

По предварительным данным, погибли семь человек. Еще 34 получили ранения, трое из них – дети.

Прокуратура открыла уголовное дело о нарушении правил ведения войны.

Марк Сировой

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