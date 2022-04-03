UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Войска России обстреляли жилой район Харькова: погибли семь человек, 34 ранены

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 23:40
Войска России обстреляли жилой район Харькова: погибли семь человек, 34 ранены - Фото
Последствия обстрела Харькова (фото - Харьковская областная прокуратура)

Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что обстрел произошел 3 апреля около 18:00. Повреждены около 10 домов в Слободском районе и трамвайное депо.

По предварительным данным, погибли семь человек. Еще 34 получили ранения, трое из них – дети.

Прокуратура открыла уголовное дело о нарушении правил ведения войны.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел погибшие Харьков армия рф дома войска россии слободской район
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 