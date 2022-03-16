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Войска России отступают на некоторых направлениях: сводка Генштаба ВСУ на 21-й день войны

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 07:22
Войска России отступают на некоторых направлениях: сводка Генштаба ВСУ на 21-й день войны - Фото
Разбитая российская техника (фото - Генштаб ВСУ)

На некоторых направлениях украинские силы идут в контрнаступление, а войска России отступают. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на 06:00.

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Отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ удалось нанести сокрушительные удары по вражеским группировкам на временно занятых территориях, а также перейти в наступление на некоторых направлениях.

Российские войска продолжают нести потери и на некоторых направлениях отступают. Основные усилия врага сконцентрированы на закреплении и удержании ранее занятых рубежей.

Так сообщается, что вчера авиация Воздушных сил ВСУ нанесла ракетно-бомбовые удары по врагу, в частности было сделано девять авианалетов на колонны техники и скопления войск РФ.

Кроме того, за прошедшие сутки ВС ВСУ сбили три российских самолета (два из них – Су-34), один вертолет, три беспилотника и две крылатые ракеты.

В Генштабе добавили, что российские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным кварталам украинских городов.

Марк Сировой
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ВСУ война сводка генштаб войска россии
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