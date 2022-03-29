Воздушные Силы сбили еще восемь самолетов российских оккупантов
29.03.2022, 01:17
Фото: ВС ВСУ
28 марта Воздушные Силы ВСУ поразили 17 воздушных целей. Об этом сообщает в Facebook командование ВС ВСУ.
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За сутки 28 марта ВС ВСУ уничтожили такие цели врага:
- восемь самолетов;
- три вертолета;
- четыре БПЛА;
- две крылатые ракеты.
Авиация ВС ВСУ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях.
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