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Воздушные Силы сбили еще восемь самолетов российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 01:17
Воздушные Силы сбили еще восемь самолетов российских оккупантов - Фото
Фото: ВС ВСУ

28 марта Воздушные Силы ВСУ поразили 17 воздушных целей. Об этом сообщает в Facebook командование ВС ВСУ.

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За сутки 28 марта ВС ВСУ уничтожили такие цели врага:

- восемь самолетов;
- три вертолета;
- четыре БПЛА;
- две крылатые ракеты.

Авиация ВС ВСУ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях.

Наталия Медведева
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