Воздушные силы ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и четыре крылатые ракеты
25.03.2022, 00:11
Фото: ВС ВСУ
Сегодня, 24 марта, Воздушные Силы ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и четыре крылатые ракеты армии страны-агрессора. Об этом сообщает в Facebook Командование ВС ВСУ.
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Как отмечается, российские оккупанты уменьшили авиационную активность, но увеличили присутствие беспилотников оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки.
"Один БПЛА оперативно-тактического уровня сбит зенитными ракетами", – говорится в сообщении.
Кроме того, зенитные ракетные войска ВС ВСУ уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты.
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