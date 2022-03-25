Сегодня, 24 марта, Воздушные Силы ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и четыре крылатые ракеты армии страны-агрессора. Об этом сообщает в Facebook Командование ВС ВСУ.

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Как отмечается, российские оккупанты уменьшили авиационную активность, но увеличили присутствие беспилотников оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки.

"Один БПЛА оперативно-тактического уровня сбит зенитными ракетами", – говорится в сообщении.

Кроме того, зенитные ракетные войска ВС ВСУ уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты.

Наталия Медведева

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