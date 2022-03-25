UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воздушные силы ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и четыре крылатые ракеты

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 00:11
Воздушные силы ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и четыре крылатые ракеты - Фото
Фото: ВС ВСУ

Сегодня, 24 марта, Воздушные Силы ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и четыре крылатые ракеты армии страны-агрессора. Об этом сообщает в Facebook Командование ВС ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, российские оккупанты уменьшили авиационную активность, но увеличили присутствие беспилотников оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки.

"Один БПЛА оперативно-тактического уровня сбит зенитными ракетами", – говорится в сообщении.

Кроме того, зенитные ракетные войска ВС ВСУ уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 