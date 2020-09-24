"Впервые слышу об этом". Ярема о взятке в $7 млн за развал дела против Burisma

Бывший генпрокурор заявил, что не может что-либо комментировать по прошествии пяти лет

Бывший генпрокурор Виталий Ярема заявил в комментарии Радио Свобода, что ничего не знает о возможной взятке прокурорам ГПУ за "развал" дела по газодобывающей компании Burisma в 2014 году, когда он возглавлял это ведомство.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Впервые слышу об этом... Для меня это не был приоритет. Я заслушивал следственно-оперативную группу, потому что тогда еще стояли баррикады на улицах, тогда еще кровь не высохла на Майдане", — отметил Ярема.

Он заявил, что к "развалу" дела против Burisma он отношения не имеет, а "комментировать что-то, что происходило на уровне следователей какого-то отдельного уголовного производства" он через пять лет уже не может.

В 2014 году Генпрокуратура открыла производство против компании Burisma, принадлежащей экс-министру экологии Николаю Злочевскому по делу о вероятном отмывании денег.

В апреле того же года британское Бюро по борьбе с мошенничеством начало расследование по Злочевскому по подозрению в отмывании $35 млн. В отчете двух комитетов Сената США говорится, что за "развал" этого дела в 2014 году прокурорам ГПУ, вероятно, заплатили взятку в размере $7 млн.

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.