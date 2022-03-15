Враг пытался захватить Макаров – не получилось. Сводка от Генштаба ВСУ

Враг продолжает восполнять текущие потери и пытается решить проблемы с логистикой. Впрочем, активно не наступает, сообщили в сводке Генштаба ВСУ за 15 марта.

По направлениям ситуация такова:

Волынское – противник удерживает группировку на охране украинско-беларуской государственной границы.

ВСУ не исключают провокаций со стороны россиян, чтобы масштабного втянуть в войну белорусов.

Полесский – украинские военные провалили планы врага прорваться по направлению Гута-Межигорска, Лютеж. Не удалось им ничего и в попытках захватить Макаров.

Сиверский – враг готовит попытки возобновить наступление на Чернигов.

Слобожанский – оккупанты продолжают держать в окружении Сумы и Харьков.

Донецкий и Таврический – россиян разогнали в районе Лисичанска, они понесли потери, отошли. В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западных окраинах города. Продолжает штурмовать западные и восточные окрестности Мариуполя при поддержке авиации и артиллерии.

Южнобугский – враг активных действий не совершает, пытается удержать ранее захваченные позиции.

Оккупанты продолжают бить по мирным кварталам, не преуспевая на основных направлениях действий.

"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что создает дополнительные проблемы оккупационному командованию по своевременному пополнению текущих потерь и усилению группировки на направлениях, где враг был разбит наголову украинскими защитниками", – добавили в Генштабе.

Катерина Амеліна

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