Враг пытался захватить Макаров – не получилось. Сводка от Генштаба ВСУ
15.03.2022, 14:14
Фото: Генштаб ВСУ
Враг продолжает восполнять текущие потери и пытается решить проблемы с логистикой. Впрочем, активно не наступает, сообщили в сводке Генштаба ВСУ за 15 марта.
По направлениям ситуация такова:
- Волынское – противник удерживает группировку на охране украинско-беларуской государственной границы.
ВСУ не исключают провокаций со стороны россиян, чтобы масштабного втянуть в войну белорусов.
- Полесский – украинские военные провалили планы врага прорваться по направлению Гута-Межигорска, Лютеж. Не удалось им ничего и в попытках захватить Макаров.
- Сиверский – враг готовит попытки возобновить наступление на Чернигов.
- Слобожанский – оккупанты продолжают держать в окружении Сумы и Харьков.
- Донецкий и Таврический – россиян разогнали в районе Лисичанска, они понесли потери, отошли. В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западных окраинах города. Продолжает штурмовать западные и восточные окрестности Мариуполя при поддержке авиации и артиллерии.
- Южнобугский – враг активных действий не совершает, пытается удержать ранее захваченные позиции.
Оккупанты продолжают бить по мирным кварталам, не преуспевая на основных направлениях действий.
"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что создает дополнительные проблемы оккупационному командованию по своевременному пополнению текущих потерь и усилению группировки на направлениях, где враг был разбит наголову украинскими защитниками", – добавили в Генштабе.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии