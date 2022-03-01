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Враг ударил ракетой по Житомиру, горят жилые дома: видео

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 23:41

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Житомиру, горят жилые дома. Об этом сообщил в Телеграм советник главы МВД Антон Геращенко.

По его информации, враг ударил по базе 95-й бригады в районе Института Королева. 

"После удара крылатой ракетой "Калибр" по базе 95-й бригады в Житомире горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти", – написал Геращенко.

"Суки! Жилые дома и больница", – написал в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По информации мэра, авиабомба попала в жилой дом на улице Сабурова. В больнице, которая стоит рядом выбило все окна.

Наталия Медведева
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Житомир
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