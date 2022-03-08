"Враг в состоянии агонии". В Ахтырке уничтожили центр города. Все живые – мэр

Оккупанты уничтожили центр города в Ахтырке, на Сумщине, сообщил городской голова Павел Кузьменко на своей фб-странице.

Ночью враг дважды бомбил город.

"За мной – исполнительный комитет, возле которого я всегда к вам обращаюсь, он разрушен полностью. Ну, самое главное – люди все живы. Передо мной – универмаг, тоже разрушен. Центр города разрушен полностью. Многие ранены, нескольких не можем найти. Также была бомбардировка района Дачный. Повреждены многие коммуникации города: полностью разрушена канализация, водопровод, электросети, тяжелые бомбы падали на ТЭЦ, она разрушена", – рассказал Кузьменко.

Он призвал использовать электроэнергию экономно. "

Будем убирать. Берегите себя, враг переходит в состояние агонии", – сказал мэр.

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