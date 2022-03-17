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Вражеские диверсанты нашли "лазейку" со стороны Европы – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 03:34
Вражеские диверсанты нашли
Фото: ЕРА

В Украину со стороны Европы могут попасть российские диверсионные группы, предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"На этот раз кафиры нашли "лазейку" со стороны Европы. Они заезжают к нам с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это – дочерняя компания агентства Russia Today. Российское агентство видеоновостей имеет офис в Берлине", – пояснили в центре.

Противники также называются "Канал Redfish" или "Агентство Maffick".

В СНБО просят передавать информацию о ДРГ врага в чат-бот СБУ – @stop_russian_wars_bot.

Катерина Амеліна
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