Вражеские диверсанты нашли "лазейку" со стороны Европы – СНБО

В Украину со стороны Европы могут попасть российские диверсионные группы, предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"На этот раз кафиры нашли "лазейку" со стороны Европы. Они заезжают к нам с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это – дочерняя компания агентства Russia Today. Российское агентство видеоновостей имеет офис в Берлине", – пояснили в центре.

Противники также называются "Канал Redfish" или "Агентство Maffick".

В СНБО просят передавать информацию о ДРГ врага в чат-бот СБУ – @stop_russian_wars_bot.

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.