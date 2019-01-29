Все кандидаты в президенты подали декларации с ошибками

НАПК проверило декларации 23 зарегистрированных кандидатов в президенты и во всех выявила ошибки и неточности. В частности некоторые из кандидатов не указали компании, которыми они владеют. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Там отметили, что проверяют декларации в течение трех календарных дней по процедуре специальной проверки.

Реклама

Уже проверены декларации Валентина Наливайченко, Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольги Богомолец, Романа Насирова, Александра Шевченко, Юрия Бойко, Олег Ляшко, Ильи Кивы, Александра Вилкула, Юлии Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Руслана Кошулинского, Аркадия Корнацкого, Александра Мороза, Александра Данилюка, Игоря Смешко.

Продолжается проверка деклараций Сергея Таруты и Владимира Зеленского. Сегодня начата проверка декларации Инны Богословской.

После проверки Наливайченко, Шевченко, Каплин, Скоцик, Садовый, Куприй, Балашов, Шевченко, Бойко, Ляшко, Кива Добродомов, Кошулинский и Данилюк внесли уточнения и исправили ошибки в декларациях.

"В Департаменте проверки деклараций и мониторинга образа жизни НАПК сообщили, что ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях", - сказано в сообщении.

В НАПК перечислили основные неточности: субъекты не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, отмечают транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах, или не указывают их идентификационные номера, не отмечают корпоративные права в предприятиях, которые находятся в состоянии прекращения, но еще не прекращены, или не указывают юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых они являются.