"Все планировалось немного иначе". Banda извинилось за историю с тризубом

Креативное агентство Banda, которое на волонтерских началах разработало флешмоб ко Дню Независимости с жестом для обозначения "Тризуба Независимости", извинилось за свою инициативу.

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"Планировалось все немного иначе, но получилось не очень. Про*бали. Извините. Первый пост мы убрали, потому что нас попросили некоторые звезды. Мы их понимаем. Мы бы и себя из этого всего убрали, но не можем. Поэтому будем выгребать. Заслуженно", – говорится в Instagram агентства.

Креативное агентство Banda вместе с Министерством культуры и информационной политики Украины предложило жест, которым украинцы могут поздравить друг друга с Днем Независимости. Однако идея нового тризуба возмутила ряд украинцев. Ведь этот жест имеет жаргонное значение с сексуальным подтекстом.

В комментарии для LIGA.Life пресс-служба Минкульта объяснила, почему выбрали такой жест для обозначения "Тризуба Независимости", – боялись быть заполитизированными, так как этот жест использует ВО "Свобода".

Вадим Ребрина

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