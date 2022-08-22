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"Все планировалось немного иначе". Banda извинилось за историю с тризубом

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 19:20
Коллаж Liga.net

Креативное агентство Banda, которое на волонтерских началах разработало флешмоб ко Дню Независимости с жестом для обозначения "Тризуба Независимости", извинилось за свою инициативу.

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"Планировалось все немного иначе, но получилось не очень. Про*бали. Извините. Первый пост мы убрали, потому что нас попросили некоторые звезды. Мы их понимаем. Мы бы и себя из этого всего убрали, но не можем. Поэтому будем выгребать. Заслуженно", – говорится в Instagram агентства.

  • Креативное агентство Banda вместе с Министерством культуры и информационной политики Украины предложило жест, которым украинцы могут поздравить друг друга с Днем Независимости. Однако идея нового тризуба возмутила ряд украинцев. Ведь этот жест имеет жаргонное значение с сексуальным подтекстом.
  • В комментарии для LIGA.Life пресс-служба Минкульта объяснила, почему выбрали такой жест для обозначения "Тризуба Независимости", – боялись быть заполитизированными, так как этот жест использует ВО "Свобода". 
Вадим Ребрина
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