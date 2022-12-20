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Всемирный банк согласовал еще $610 млн поддержки для бюджета Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 23:39
Всемирный банк согласовал еще $610 млн поддержки для бюджета Украины - Фото
Всемирный банк (Фото - EPA)

Украина получит от Всемирного банка еще $610 млн, из которых 500 млн предназначены на текущие расходы госучреждений и $110 млн – на здравоохранение.  

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В заявлении Всемирного банка сказано, что новый пакет финансирования предназначен для усиления поддержки и помощи в восстановлении Украины в условиях продолжающейся войны. 

"Вторжение России в Украину продолжает приносить разрушительные экономические и гуманитарные последствия, влияя на сектор здравоохранения, критически важную энергетическую инфраструктуру и транспортные сети", – заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. Он напомнил, что Всемирный банк уже мобилизовал $18 млрд в качестве чрезвычайного финансирования для поддержки народа Украины, включая обязательства и обещания доноров, из которых уже освоены $15 млрд.

Дополнительные $500 млн в виде кредита МБРР помогут правительству Украины покрыть расходы, связанные с выплатой детских и семейных пособий, заработной платой госслужащих и коммунальными платежами. Вся сумма кредита гарантирована Великобританией.

Еще $110 млн выделяются на первичную медико-санитарную помощь, удовлетворение возросшего спроса на услуги по охране психического здоровья и реабилитации из-за войны, обеспечение больниц, которые сталкиваются с нехваткой мощностей, и поддержание основных учреждений здравоохранения. В эту сумму входят кредит МБРР в размере 100 млн евро, обеспеченный гарантиями Испании, и грант в размере $10 млн от Глобального фонда финансирования для женщин, детей и подростков (GFF).

Ранее сообщалось, что в госбюджет Украины поступил грант в $2 млрд из целевого фонда Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". 

Сергій Бережний
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