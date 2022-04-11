Всемирный банк: Война приведет к сокращению ВВП Украины более чем на 45%

В 2022 году из-за войны объем производства в Украине может сократиться более чем на 45%. Об этом заявил Всемирный банк, передает Reuters.

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Сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине может достичь 45,1% в этом году, поскольку полномасштабное вторжение России привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и сделало невозможной экономическую деятельность на больших территориях страны.

Всемирный банк также прогнозирует падение ВВП России в 2022 году на 11,2% из-за финансовых санкций, введенных странами запада против российских банков, госпредприятий и других учреждений.

Регион Восточной Европы, включающий Украину, Беларусь и Молдову, по прогнозам ВБ, продемонстрирует сокращение ВВП на 30,7% в этом году из-за потрясений, связанных с войной и нарушением торговли.

Темпы роста в 2022 году в регионе Центральной Европы, включающем Болгарию, Хорватию, Венгрию, Польшу и Румынию, снизятся до 3,5% с 4,7% прогнозируемых ранее из-за притока беженцев, повышения цен на сырье.

Согласно отчету Всемирного банка, в Украине более половины предприятий закрыты, в то время как другие работают с гораздо меньшей производительностью.

Закрытие судоходства по Черному морю из Украины сократило около 90% экспорта зерна страны и половину ее общего экспорта.

Война сделала невозможной экономическую деятельность во многих районах и нарушила сельскохозяйственные посадки и сбор урожая.

Всемирный банк заявил, что масштабы падения ВВП Украины "зависят от высокой степени неопределенности" относительно продолжительности и интенсивности войны.

Наталия Медведева

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