Встреча в Париже. Зеленский с кактусом, Путин и шарик: карикатура

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин (Фото: EPA)
Сергей Елкин изобразил свое видение "газовых" переговоров Украины и РФ на встрече в Париже
Карикатурист DW Сергей Елкин нарисовал карикатуру, посвященную газовым переговорам президентов Украины и России во время встречи лидеров нормандской четверки в Париже.
"Первая встреча Путина и Зеленского: газовый вопрос повис в воздухе" – называется рисунок.
- 9 декабря В Елисейском дворце прошла встреча лидеров стран нормандского формата. Помимо этого, Владимир Зеленский встретился тет-а-тет с Владимиром Путиным. Основную часть очной встречи Украина и Россия обсуждали газ. "Мне кажется, этот вопрос мы разблокировали. И сейчас на уровне советников будут обсуждаться возможные объемы и цена", - сообщил Зеленский на итоговой пресс-конференции. В свою очередь Путин в очередной раз отметил, что "если мы договоримся о совместной работе", стоимость газа "может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель".
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