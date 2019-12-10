Встреча в Париже. Зеленский с кактусом, Путин и шарик: карикатура

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин (Фото: EPA)

Карикатурист DW Сергей Елкин нарисовал карикатуру, посвященную газовым переговорам президентов Украины и России во время встречи лидеров нормандской четверки в Париже.

"Первая встреча Путина и Зеленского: газовый вопрос повис в воздухе" – называется рисунок.

9 декабря В Елисейском дворце прошла встреча лидеров стран нормандского формата. Помимо этого, Владимир Зеленский встретился тет-а-тет с Владимиром Путиным . Основную часть очной встречи Украина и Россия обсуждали газ. "Мне кажется, этот вопрос мы разблокировали. И сейчас на уровне советников будут обсуждаться возможные объемы и цена", - сообщил Зеленский на итоговой пресс-конференции. В свою очередь Путин в очередной раз отметил, что "если мы договоримся о совместной работе", стоимость газа "может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель".

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