ВСУ ликвидировали командира полка оккупанта полковника Захарова

В Броварском районе Киевской области во время ведения боевых действий был ликвидирован командир полка А. Захаров, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Также понесла значительные потери в личном составе и технике батальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа.

Из-за значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне.

Лев Шевченко

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