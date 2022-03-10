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ВСУ ликвидировали командира полка оккупанта полковника Захарова

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 11:31

В Броварском районе Киевской области во время ведения боевых действий был ликвидирован командир полка А. Захаров, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Также понесла значительные потери в личном составе и технике батальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа.

Из-за значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне.

Лев Шевченко
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ВСУ война
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