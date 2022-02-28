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ВСУ метелят оккупантов под Киевом, с утра сожгли и повредили более 200 единиц техники – ОП

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 14:38
ВСУ метелят оккупантов под Киевом, с утра сожгли и повредили более 200 единиц техники – ОП - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Радіо Свобода, YouTube)

ВСУ уничтожают российских оккупантов под Киевом, с утра до 14:00 уничтожено или повреждено более 200 единиц техники. Об этом написал в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Боже мой, знали бы вы как мы их метелим с утра под Киевом!" – написал он.

Арестович отметил, что, по подтвержденным оценкам, к 14:00 уничтожено и повреждено более 200 единиц техники войск РФ на направлениях Ирпень – Житомирская трасса.

Марк Сировой
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война киев банковая ирпень офис президента оп Алексей Арестович
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