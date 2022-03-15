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ВСУ отбили две атаки российских войск в пригородах Харькова

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 19:22

Вооруженные Силы Украины отбили две атаки российских войск в пригороде Харькова. Об этом написал в Telegram глава ОГА Олег Синегубов.

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По его словам, сегодня после обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков со стороны Пятихаток, северного пригорода. Однако ВСУ нанесли врагу значительные потери, российские войска были вынуждены отступить за пределы предыдущих позиций.

Кроме того, в первой половине дня был бой в Русских Тишках. ВСУ вынудили врага вернуться на предыдущие позиции. Потери российских оккупантов подсчитываются.

ВСУ отбили две атаки российских войск в пригородах Харькова

Марк Сировой
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Пятихатки ВСУ Харьков штурм войска россии русские тишки
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