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ВСУ оттесняют россиян от Киева и сдерживают их на одесском направлении – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 10:40
ВСУ оттесняют россиян от Киева и сдерживают их на одесском направлении – разведка Британии - Фото
Уничтоженная российская военная техника (фото - Генштаб ВСУ)

Контратаки ВСУ и отрыв российских сил вторжения от линий снабжения позволили Украине вернуть города и оборонительные позиции в полосе 35 км к востоку от Киева. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

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Британские аналитики допускают, что ВСУ продолжат усилия по оттеснению российских войск на северо-западном направлении от Киева в сторону аэродрома Гостомель.

Отмечается, что на юге российские силы все еще пытаются обойти Николаев, пытаясь продолжить движение в сторону Одессы, но их продвижение тормозят проблемы с логистикой и сопротивление ВСУ.

Британская разведка о ситуации на 25 марта

Сергей Бережной
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британская разведка
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