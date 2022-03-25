ВСУ оттесняют россиян от Киева и сдерживают их на одесском направлении – разведка Британии
25.03.2022, 10:40
Уничтоженная российская военная техника (фото - Генштаб ВСУ)
Контратаки ВСУ и отрыв российских сил вторжения от линий снабжения позволили Украине вернуть города и оборонительные позиции в полосе 35 км к востоку от Киева. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
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Британские аналитики допускают, что ВСУ продолжат усилия по оттеснению российских войск на северо-западном направлении от Киева в сторону аэродрома Гостомель.
Отмечается, что на юге российские силы все еще пытаются обойти Николаев, пытаясь продолжить движение в сторону Одессы, но их продвижение тормозят проблемы с логистикой и сопротивление ВСУ.
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