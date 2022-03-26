ВСУ пошли в контрнаступление под Харьковом: освободили несколько населенных пунктов – ОГА

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление под Харьковом, освобождено несколько населенных пунктов. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОГА и ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, в результате контрнаступления были освобождены несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани (восточного пригорода), сейчас там идут бои.

Также украинские силы защищают в области свои позиции, в частности на Изюмском направлении, отметил Синегубов.

Он добавил, что за ночь Харьков обстреляли "всего 24 раза". По его словам, это "сравнительно мало", но каждый обстрел может приводить к потерям среди мирного населения.

"Вчера, к сожалению, таких потерь было довольно много. Я хочу обратиться к харьковчанам: не пренебрегайте правилами безопасности и слушайте сигнал воздушной тревоги", – добавил он.

Марк Сировой

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