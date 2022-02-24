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ВСУ сбивают самолеты и вертолеты оккупантов на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 07:58
ВСУ сбивают самолеты и вертолеты оккупантов на Донбассе - Фото
Подразделения ПВО ВСУ (Фото – командование объединенных сил ВСУ)

Вооруженные Силы Украины сбивают самолеты и вертолеты российских агрессоров в воздухе над Донбассом. Об этом сообщили в Минобороны.

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"В ООС сбито пять вражеских самолетов, один вертолет ВС России", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Сухопутных войсках, речь о Луганской области.

ВСУ сбивают самолеты и вертолеты оккупантов на Донбассе
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война Донбасс
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