ВСУ сбивают самолеты и вертолеты оккупантов на Донбассе

Вооруженные Силы Украины сбивают самолеты и вертолеты российских агрессоров в воздухе над Донбассом. Об этом сообщили в Минобороны.

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"В ООС сбито пять вражеских самолетов, один вертолет ВС России", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Сухопутных войсках, речь о Луганской области.

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