ВСУ уничтожили командный пункт парашютно-десантного полка оккупантов – ОК "Юг"
9 августа Вооруженные Силы Украины уничтожили командный пункт парашютно-десантного полка оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Как отмечается, уничтожен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького, а также склад боеприпасов в Новоалексеевке.
За сутки на южном направлении авиация ВСУ нанесла семь ударов по российским оккупантам: по пяти местам скопления живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах и по двум опорным пунктам в более 40 км от Херсона.
По результатам работы ВСУ в течение боевого дня на юге подтверждены потери россиян в количестве: 35 военных, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых танк Т-72 и командно-штабная машина. В Берисловском районе уничтожен российский БПЛА "Орлан-10".
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