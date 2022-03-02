ВСУ закрепляются в Горловке и, возможно, пойдут в наступление – Офис президента

Одна из бригад Вооруженных сил Украины закрепляется на окраинах временно оккупированной Горловки Донецкой области, впервые с начала российского вторжения украинские войска начинают наступление. Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, в зоне операции объединенных сил большая часть подразделений ВСУ удерживают свои позиции.

"А одна из наших бригад даже продвинулась на окраины Горловки. Сейчас там закрепляется и, возможно, будет развивать наступление, – сказал он.

По его словам, это не может не быть приятной новостью.

"Впервые на седьмой день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении. Я думаю, это не последнее наступление и контрнаступление. Скоро придет время и мы будем освобождать нашу землю, а не только защищать", – заявил Арестович.

Марк Сировой

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