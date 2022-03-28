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ВСУ сбили четыре самолета врага, отбили пять атак и продолжают обороняться – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 07:31
ВСУ сбили четыре самолета врага, отбили пять атак и продолжают обороняться – Генштаб - Фото
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Генштаб ВСУ опубликовал оперативные данные по состоянию на 06:00 28 марта. Согласно сводке, силы обороны продолжают оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях и удерживают силы противника, не давая продвинуться в направлении Гуляйполя и Запорожья. 

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На Донецком и Луганском направлениях силы ООС отбили пять атак врага и уничтожили его технику: 2 танка, БМП и один автомобиль. У оккупантов есть потери, количество уточняется.  

В Авдеевском направлении российские оккупанты пробуют штурмовать в районе населенного пункта Верхнетроицкое, украинские войска отбивают атаки. 

Продолжается оборона населенных пунктов Топольское, Камянка, Сухая Камянка, на Волынском и Северском направлениях.

Враг пытался прорвать оборону Киева с северо-запада и востока с целью взять под контроль ключевые трассы и населенные пункты. 

На юге силы сосредоточены на обороне Кривого Рога, Запорожья, Николаева и удерживании участков морского побережья. Продолжается работа над стабилизацией ситуации в этом направлении.

За прошедшие сутки Воздушные силы Украины уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БПЛА разных типов и две крылатые ракеты. Также нанесли удары по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

Анна Чуданова
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сводка генштаб
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