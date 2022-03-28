ВСУ сбили четыре самолета врага, отбили пять атак и продолжают обороняться – Генштаб
Генштаб ВСУ опубликовал оперативные данные по состоянию на 06:00 28 марта. Согласно сводке, силы обороны продолжают оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях и удерживают силы противника, не давая продвинуться в направлении Гуляйполя и Запорожья.
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На Донецком и Луганском направлениях силы ООС отбили пять атак врага и уничтожили его технику: 2 танка, БМП и один автомобиль. У оккупантов есть потери, количество уточняется.
В Авдеевском направлении российские оккупанты пробуют штурмовать в районе населенного пункта Верхнетроицкое, украинские войска отбивают атаки.
Продолжается оборона населенных пунктов Топольское, Камянка, Сухая Камянка, на Волынском и Северском направлениях.
Враг пытался прорвать оборону Киева с северо-запада и востока с целью взять под контроль ключевые трассы и населенные пункты.
За прошедшие сутки Воздушные силы Украины уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БПЛА разных типов и две крылатые ракеты. Также нанесли удары по определенным наземным целям и объектам оккупантов.
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