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Вторжение РФ сделало беженцами 10 млн человек, еще 13 млн остаются под угрозой – ООН

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 16:13
Вторжение РФ сделало беженцами 10 млн человек, еще 13 млн остаются под угрозой – ООН - Фото
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Из-за российского вторжения Украину были вынуждены покинуть 4,019 млн человек. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

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По данным ООН, более половины из выехавших за пределы страны – 2,336 млн человек – поехали в Польшу.

Более 10 млн украинцев из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Примерно 6,5 млн человек из них при этом остаются в Украине.

UNHCR утверждает, что еще примерно 13 млн человек остаются в зоне боевых действий и ищут возможность эвакуироваться. 

Сергей Бережной
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беженцы
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