Вторжение РФ сделало беженцами 10 млн человек, еще 13 млн остаются под угрозой – ООН

Из-за российского вторжения Украину были вынуждены покинуть 4,019 млн человек. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

По данным ООН, более половины из выехавших за пределы страны – 2,336 млн человек – поехали в Польшу.

Более 10 млн украинцев из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Примерно 6,5 млн человек из них при этом остаются в Украине.

UNHCR утверждает, что еще примерно 13 млн человек остаются в зоне боевых действий и ищут возможность эвакуироваться.

