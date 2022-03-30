Вторжение РФ сделало беженцами 10 млн человек, еще 13 млн остаются под угрозой – ООН
Из-за российского вторжения Украину были вынуждены покинуть 4,019 млн человек. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
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По данным ООН, более половины из выехавших за пределы страны – 2,336 млн человек – поехали в Польшу.
Более 10 млн украинцев из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Примерно 6,5 млн человек из них при этом остаются в Украине.
UNHCR утверждает, что еще примерно 13 млн человек остаются в зоне боевых действий и ищут возможность эвакуироваться.
4 million have fled Ukraine— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 30, 2022
~ 6.5 million are displaced inside the country
~ 13 million are estimated to be stranded in affected areas or unable to leave
We are confronted with the realities of a massive humanitarian crisis that is growing by the second. pic.twitter.com/ZTBj1ldrql
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