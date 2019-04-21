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21.04.2019, 08:15

Второй тур выборов. В Украине открылись избирательные участки

Второй тур выборов. В Украине открылись избирательные участки - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Голосовать на участках можно с 8:00 до 20:00

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Сегодня, 21 апреля, в 8:00 в Украине и за ее пределами (по местному времени) открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Украины. 

Как сообщила общественная сеть ОПОРА, в 07:15 начались подготовительные заседания участковых избирательных комиссий. Голосование начинается в 8:00 и заканчивается в 20:00.

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В Яготине Киевской области наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок №321048 и он не смог наблюдать за утренним заседанием.

"Только после звонка голове Окружной избирательной комиссии, которая подтвердила наличие этого постановления (о праве наблюдателя присутствовать на заседаниях во время повторного голосования, в случае регистрации ЦИК в первом туре - ред.), наблюдателя все же пустили на утреннее заседание. Однако, открытие сейфа и подсчет бюллетеней наблюдатель пропустил", - отметили в ОПОРЕ.

Выборы президента проходят на 199 округах (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса), где созданы 29982 избирательные комиссии. Временно вменили место голосования 325604 избирателей, что почти на 10000 больше, чем перед первым туром. 

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Теги: выборы, голосование, цик, опора, второй тур
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