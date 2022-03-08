"Вы будете следующими". Зеленский предупредил Запад, что Россия не ограничится Украиной
Президент Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что если не остановить войну сейчас, следующими целями России могут быть они. Об этом он сказал в интервью ABC World News Tonight.
"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы в этой зоне свободы. А когда нарушают и наступают на пределы прав и свобод, то вы должны нас защищать, – заявил он. – Потому что мы будем первыми. А вы будете вторыми. Ибо чем больше этот зверь съест, тем больше он хочет еще, еще и еще".
По его мнению, сегодня война в Украине, а завтра может быть "в Литве, Польше, Германии".
Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость обеспечения воздушной безопасности для Украины.
"Мы не можем допустить, чтобы Россия была только там (в небе. – Ред.), потому что они бомбят нас, обстреливают, посылают ракеты, вертолеты, реактивные истребители – много чего, – сказал Зеленский. – Мы не контролируем наше небо".
Также он уверен, что президент США Джо Байден может сделать больше, чтобы остановить войну. "Я уверен, что он может, и я хотел бы в это верить. Он на это способен", – сказал Зеленский.
- Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение в США и страны НАТО с призывом закрыть небо над Украиной. Аргументы о том, что НАТО отказом от введения A2/AD пытается избежать ядерной войны, больше не убедительны – Россия ее уже начала.
Комментарии