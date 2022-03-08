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"Вы будете следующими". Зеленский предупредил Запад, что Россия не ограничится Украиной

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 07:00
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что если не остановить войну сейчас, следующими целями России могут быть они. Об этом он сказал в интервью ABC World News Tonight.

"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы в этой зоне свободы. А когда нарушают и наступают на пределы прав и свобод, то вы должны нас защищать, – заявил он. – Потому что мы будем первыми. А вы будете вторыми. Ибо чем больше этот зверь съест, тем больше он хочет еще, еще и еще".

По его мнению, сегодня война в Украине, а завтра может быть "в Литве, Польше, Германии".

Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость обеспечения воздушной безопасности для Украины.

"Мы не можем допустить, чтобы Россия была только там (в небе. – Ред.), потому что они бомбят нас, обстреливают, посылают ракеты, вертолеты, реактивные истребители – много чего, – сказал Зеленский. – Мы не контролируем наше небо".

Также он уверен, что президент США Джо Байден может сделать больше, чтобы остановить войну. "Я уверен, что он может, и я хотел бы в это верить. Он на это способен", – сказал Зеленский.

Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский война Байден Джо ABC News
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