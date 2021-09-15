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Вячеслава Черновола убили четырьмя ударами кастетом – экс-замгенпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 15:01
Вячеслава Черновола убили четырьмя ударами кастетом – экс-замгенпрокурора - Фото
Вячеслав Черновол (фото - ednist.info)

Экс-замгенпрокурора Николай Голомша утверждает, что украинский политик Вячеслав Черновол был убит в 1999 году, а не погиб в результате ДТП, как считается в официальной версии. Об этом Голомша сказал в эфире 4 канала.

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"Мы установили, что Черновол был убит четырьмя ударами кастетом в затылочную часть головы. Таким же кастетом добили водителя", – сказал он.

Голомша утверждает, что политик погиб не в ДТП.

"Было установлено отключение подушек безопасности, подделку осмотра места событий. Было установлено убийство на Волыни основного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях", – говорит он.

Экс-замгенпрокурора также утверждает, что следствию удалось "раскрутить" эксперта. "Он сказал, что не вскрывал труп Черновола", – говорит Голомша.

В то же время в марте 2021 года замдиректора пресс-службы МВД Ярослав Таркало говорил в комментарии Украинской правде, что комплексная экспертиза пришла к выводу: Черновол был смертельно травмирован в ДТП, подтверждений других версий нет.

Экспертиза также не нашла подтверждений версии, что Черновол был смертельно травмирован после ДТП, однако полностью ее не исключает.

LIGA.net направила запросы о комментарии в Офис генпрокурора и Министерство внутренних дел.

  • Вячеслав Черновол был диссидентом, одним из лидеров Народного руха Украины, борцом за украинскую независимость на закате СССР.  Занял второе место на президентских выборах 1991 года, уступив Леониду Кравчуку.
  • После восстановления независимости Украины трижды избирался нардепом. Погиб 25 марта 1999 года на трассе Борисполь – Золотноша. По официальной версии – в результате ДТП с КАМАЗом.
  • Сын политика, Тарас Черновол, неоднократно высказывал мнение, что его отца убили в политических целях.
Марк Сировой
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дтп Вячеслав Черновол убийство Николай Голомша
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