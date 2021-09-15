Вячеслава Черновола убили четырьмя ударами кастетом – экс-замгенпрокурора

Экс-замгенпрокурора Николай Голомша утверждает, что украинский политик Вячеслав Черновол был убит в 1999 году, а не погиб в результате ДТП, как считается в официальной версии. Об этом Голомша сказал в эфире 4 канала.

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"Мы установили, что Черновол был убит четырьмя ударами кастетом в затылочную часть головы. Таким же кастетом добили водителя", – сказал он.

Голомша утверждает, что политик погиб не в ДТП.

"Было установлено отключение подушек безопасности, подделку осмотра места событий. Было установлено убийство на Волыни основного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях", – говорит он.

Экс-замгенпрокурора также утверждает, что следствию удалось "раскрутить" эксперта. "Он сказал, что не вскрывал труп Черновола", – говорит Голомша.

В то же время в марте 2021 года замдиректора пресс-службы МВД Ярослав Таркало говорил в комментарии Украинской правде, что комплексная экспертиза пришла к выводу: Черновол был смертельно травмирован в ДТП, подтверждений других версий нет.

Экспертиза также не нашла подтверждений версии, что Черновол был смертельно травмирован после ДТП, однако полностью ее не исключает.

LIGA.net направила запросы о комментарии в Офис генпрокурора и Министерство внутренних дел.

Вячеслав Черновол был диссидентом, одним из лидеров Народного руха Украины, борцом за украинскую независимость на закате СССР. Занял второе место на президентских выборах 1991 года, уступив Леониду Кравчуку.

После восстановления независимости Украины трижды избирался нардепом. Погиб 25 марта 1999 года на трассе Борисполь – Золотноша. По официальной версии – в результате ДТП с КАМАЗом.

Сын политика, Тарас Черновол, неоднократно высказывал мнение, что его отца убили в политических целях.

Марк Сировой

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