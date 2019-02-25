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25.02.2019, 14:43

Выборы-2019. МВД запустило онлайн-мониторинг нарушений

Выборы-2019. МВД запустило онлайн-мониторинг нарушений - Фото
Скриншот сайта

На сайте 24 часа в сутки в режиме онлайн можно видеть, где и какие нарушения были зафиксированы

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Министерство внутренних дел запустило сервис для мониторинга нарушений на президентских выборах, сообщает пресс-служба ведомства. 

Отслеживать нарушения можно круглосуточно в режиме онлайн на сайте с интерактивной картой. 

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"Теперь каждый желающий может узнать о точном количестве нарушений избирательного законодательства, составленные административные протоколы и открытые уголовные производства. Все с подробным списком и судебными решениям, если они есть", - сказал на брифинге глава МВД Арсен Аваков.

Сервис находится по адресу - http://vybory2019.mvs.gov.ua/.

Ранее Аваков также заявил, что на депутата из фракции БПП Сергея Березенко как "организатора схем", якобы используемых в предвыборной кампании, написали заявления как минимум два кандидата в президенты. 

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Теги: выборы, мвд, нарушения, мониторинг, онлайн
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