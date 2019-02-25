Выборы-2019. МВД запустило онлайн-мониторинг нарушений

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Министерство внутренних дел запустило сервис для мониторинга нарушений на президентских выборах, сообщает пресс-служба ведомства.

Отслеживать нарушения можно круглосуточно в режиме онлайн на сайте с интерактивной картой.

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"Теперь каждый желающий может узнать о точном количестве нарушений избирательного законодательства, составленные административные протоколы и открытые уголовные производства. Все с подробным списком и судебными решениям, если они есть", - сказал на брифинге глава МВД Арсен Аваков.

Сервис находится по адресу - http://vybory2019.mvs.gov.ua/.

Ранее Аваков также заявил, что на депутата из фракции БПП Сергея Березенко как "организатора схем", якобы используемых в предвыборной кампании, написали заявления как минимум два кандидата в президенты.